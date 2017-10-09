Волонтеры будут выявлять экологические нарушения в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Экологическое волонтерское движение появится в Красноярском крае, уже есть первые обращения активистов об экологических нарушениях. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования региона.

"Движение объединит граждан, которые будут оперативно сообщать в ведомстве обо всех нарушениях природоохранного законодательства. Фактически оно уже начало действовать, мы уже получаем информацию от граждан о таких нарушениях. Рассчитываем на гражданскую активность, ведь к каждому дереву нашего сотрудника не поставишь", - сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что участником движения может стать любой человек, специалисты министерства расскажут, как правильно фиксировать нарушения и куда передавать информацию. По каждому зарегистрированному факту будет проведена проверка, при наличии доказательств виновникам будет трудно уйти от ответственности. "Конечно это должна быть не просто фотография, к примеру свалки, а снимок, на котором видно, как из машины выбрасывается мусор, видны номера автомобиля, чтобы мы могли установить собственника", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил и.о. министра Владимир Часовитин, недавно в министерство поступило обращение жителя Канского района. Он сообщил, что на территории муниципалитета ведется незаконная добыча гравия. Специалисты министерства выехали на место с проверкой. По результатам проведенной работы факт незаконной добычи ископаемых подтвердился. Виновных привлекли к административной ответственности.

"Главная цель создания волонтерского экодвижения - привить каждому жителю края чувство нетерпимости к нерациональному и незаконному пользованию природными ресурсами, загрязнению атмосферного воздуха, озер и рек, к образованию свалок", - сказал Часовитин.

Проблема экологии остро стоит в Красноярском крае, в регионе большое количество несанкционированных свалок. Только вдоль одной улицы в Советском районе Красноярска в сентябре насчитали 30 таких свалок. В 2015 году объем выбросов составил 195 тысяч тонн. Для решения экологических вопросов в этом году в крае было создано Министерство экологии.