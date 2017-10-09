Волонтеры будут выявлять экологические нарушения в Красноярском крае

Белый медвежонок из Якутии до заезда в Московский зоопарк проведет месяц на карантинеОбщество 9 октября, 11:28
Дочерняя компания Toyota запустит производство грузовых автомобилей в ПодмосковьеЭкономика и бизнес 9 октября, 11:20
Qatar Airways с 19 декабря начнет выполнять ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в ДохуТранспорт 9 октября, 11:09
"Салават Юлаев" расторг контракт с хоккеистом КуляшомСпорт 9 октября, 11:08
Хантсман заявил, что намерен работать в России на основе прагматизмаМеждународная панорама 9 октября, 11:08
Дубровский: Южный Урал готовится стать российской площадкой форума РФ и КНР в 2018 годуНовости партнеров 9 октября, 11:07
Пресс-конференция АТОР о предложениях по регулированию чартерных рейсов. ВидеотрансляцияОбщество 9 октября, 11:06
Министр спорта Польши заявил, что сборная страны едет на ЧМ-2018 за победойСпорт 9 октября, 10:58
СМИ: власти в Багдаде не исключают создание конфедерации с Иракским КурдистаномМеждународная панорама 9 октября, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Экологическое волонтерское движение появится в Красноярском крае, уже есть первые обращения активистов об экологических нарушениях. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования региона.
"Движение объединит граждан, которые будут оперативно сообщать в ведомстве обо всех нарушениях природоохранного законодательства. Фактически оно уже начало действовать, мы уже получаем информацию от граждан о таких нарушениях. Рассчитываем на гражданскую активность, ведь к каждому дереву нашего сотрудника не поставишь", - сказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что участником движения может стать любой человек, специалисты министерства расскажут, как правильно фиксировать нарушения и куда передавать информацию. По каждому зарегистрированному факту будет проведена проверка, при наличии доказательств виновникам будет трудно уйти от ответственности. "Конечно это должна быть не просто фотография, к примеру свалки, а снимок, на котором видно, как из машины выбрасывается мусор, видны номера автомобиля, чтобы мы могли установить собственника", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил и.о. министра Владимир Часовитин, недавно в министерство поступило обращение жителя Канского района. Он сообщил, что на территории муниципалитета ведется незаконная добыча гравия. Специалисты министерства выехали на место с проверкой. По результатам проведенной работы факт незаконной добычи ископаемых подтвердился. Виновных привлекли к административной ответственности.
"Главная цель создания волонтерского экодвижения - привить каждому жителю края чувство нетерпимости к нерациональному и незаконному пользованию природными ресурсами, загрязнению атмосферного воздуха, озер и рек, к образованию свалок", - сказал Часовитин.
Проблема экологии остро стоит в Красноярском крае, в регионе большое количество несанкционированных свалок. Только вдоль одной улицы в Советском районе Красноярска в сентябре насчитали 30 таких свалок. В 2015 году объем выбросов составил 195 тысяч тонн. Для решения экологических вопросов в этом году в крае было создано Министерство экологии.