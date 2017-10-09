Сибирские физики примут участие в создании нового источника рентгеновского излучения

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НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Институт ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН примет участие в проекте первого в мире концептуально-нового специализированного источника рентгеновского излучения ИССИ-4, который реализует научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", сообщила в понедельник пресс-служба ИЯФ СО РАН.
"У нас есть проект строительства источника синхротронного излучения ИССИ-4. Место строительства установки пока не выбрано, но мы активно обсуждаем этот вопрос. Такого источника пока нет нигде в мире, и мы планируем, что в его сооружении примет участие и Институт ядерной физики СО РАН", - цитирует пресс-служба директора НИЦ "Курчатовский институт" Виктора Ильгисониса.
Сейчас ИЯФ СО РАН ведет работу над концепцией магнитной структуры новой установки для получения рекордной яркости. Планируется, что ряд решений для ИССИ-4 будет отработан на источнике синхротронного излучения в Новосибирске.
Проект ИССИ-4 - проект концептуально нового специализированного источника рентгеновского излучения, который по ряду свойств будет близок к лазеру. Источник позволит решать задачи, связанные с исследованием структуры живой и неживой материи, поиском новых материалов для сверхбыстрых компьютеров будущего, разработкой новых подходов к изучению мозга и созданием новых лекарственных препаратов.