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Получивший премию кабмина проект томских ученых позволит экономить до 50 млрд руб. в год

Сибирь
9 октября, 11:44 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 9, октября. /ТАСС

Моделирующий комплекс позволяет уменьшить количество крупных аварий на 40%

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ТОМСК, 9 октября. /ТАСС/. Коллектив молодых ученых из Томского политехнического университета (ТПУ), получивший премию правительства России, разработал моделирующий комплекс, который позволяет уменьшить количество крупных аварий на 40%, снизить потери электроэнергии на 4-5% и сэкономить до 50 млрд руб. в год. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Как пояснил ТАСС один из авторов проекта, завлабораторией ТПУ Михаил Андреев, созданный моделирующий комплекс по сути является симулятором, на котором можно отрабатывать любые задачи действующей энергетической систем. Причем моделирующий комплекс, созданный в Томске, в два-три раза дешевле часто используемых аналогов, производимых в Китае и Канаде.

Комплекс позволяет уменьшить количество крупных аварий на 35-40%, снизить потери электроэнергии минимум на 4-5% за счет оптимизации режимов работы, повысить запас устойчивости энергосистемы и обеспечить энергобезопасность потребителей, а также помогает готовить специалистов мирового уровня в вузах и на предприятиях.

"Экономический эффект от масштабного внедрения разработанного комплекса может составить минимум 50-60 миллиардов рублей в год. При этом моделирующий комплекс ученых Томского политеха является единственным в своем роде и не имеет прямых аналогов, как в России, так и за ее пределами", - говорится в сообщении на сайте вуза.

Ранее сообщалось, что молодые ученые получили премии правительства России за исследования в области повышения энергетической эффективности и производства, медицины и космических технологий. Премиями в размере 500 тысяч рублей были отмечены шесть проектов. Среди авторов работ представители пяти регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Томской и Московской областей.

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