Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре человека пострадали в Иркутске в ДТП с участием полицейского автомобиля

Сибирь
9 октября, 12:12 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 9, октября. /ТАСС

Водитель служебной автомашины "УАЗ" не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля патрульно-постовой службы полиции, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, ДТП произошло в областном центре на пересечении улиц Муравьева и Красный путь в ночь на 8 октября.

"Выезжая с улицы Муравьева в направлении улиц Красный путь, в нарушение правил дорожного движения водитель (служебного автомобиля "УАЗ" - прим. ТАСС) не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге и совершил столкновение с автомашиной Honda Torneo, под управлением 21-летнего мужчины", - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП водители и пассажиры служебного автомобиля, направлявшегося на выезд, и автомобиля Honda Torneo получили телесные повреждения. "Всего в ДТП пострадало 4 человека", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель иномарки отказался. В отношении него составлены административные протоколы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
2
AFP: умер актер Жан Рошфор
3
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России
6
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама