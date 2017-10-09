Четыре человека пострадали в Иркутске в ДТП с участием полицейского автомобиля

ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля патрульно-постовой службы полиции, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, ДТП произошло в областном центре на пересечении улиц Муравьева и Красный путь в ночь на 8 октября.

"Выезжая с улицы Муравьева в направлении улиц Красный путь, в нарушение правил дорожного движения водитель (служебного автомобиля "УАЗ" - прим. ТАСС) не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге и совершил столкновение с автомашиной Honda Torneo, под управлением 21-летнего мужчины", - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП водители и пассажиры служебного автомобиля, направлявшегося на выезд, и автомобиля Honda Torneo получили телесные повреждения. "Всего в ДТП пострадало 4 человека", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель иномарки отказался. В отношении него составлены административные протоколы.