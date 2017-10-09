Новосибирский госуниверситет начал цикл лекций о новой терапии рака

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Профессор из Университета Киото (Япония) Тоору Кобаяси начал читать в Новосибирском государственном университете цикл открытых лекций, посвященных новому методу лечения онкологических заболеваний с помощью бор-нейтронозахватной терапии - избирательному уничтожению 99% раковых клеток с помощью ускорителя. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Профессор Тоору Кобаяси начнет 9 октября читать в НГУ курс из 12 лекций, посвященный физическим, инженерным и медицинским аспектам бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Проект по развитию БНЗТ, конечным результатом которого станет открытие клиники на базе Новосибирского госуниверситета, реализуется научными организациями России, Японии и Великобритании", - говорится в сообщении. При наличии финансирования клинику планируется открыть в 2021-2022 году.

Бор-нейтронозахватная терапия эффективна при лечении таких серьезных онкологических заболеваний, как глиобластома головного мозга, рак печени, метастазы меланомы. "Проведенные в Японии эксперименты показали, что БНЗТ может обеспечить 50% пятилетнюю выживаемость пациентов с глиобластомами 3-4 стадии. При традиционном лечении выживаемость равна 3%", - отметили в пресс-службе.

Суть метода

Бор-нейтронозахватная терапия рака позволяет избирательно уничтожать клетки опухолей. Суть метода состоит в том, что в опухолевых клетках, в отличие от здоровых, накапливается стабильный изотоп бор-10, а потом они облучаются нейтронами. В результате внутри клетки происходит ядерная реакция, и она погибает.

Ранее специалисты ИЯФ завершили эксперимент, направленный на борьбу с тяжелым раковым заболеванием - глиомой головного мозга. Как сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории БНЗТ Сергей Таскаев, он показал правильность расчетов - больные клетки, накопившие бор, действительно погибают от воздействия нейтронов. Ученым удалось уничтожить таким образом 99% раковых клеток.

Всего в мире на данный момент существуют четыре ускорителя, способных генерировать нейтроны нужных параметров, и только один из них уже готов к экспериментам с биологическими культурами. Это "Тандем-БНЗТ" - компактный ускорительный источник, разработанный и изготовленный в ИЯФ СО РАН.