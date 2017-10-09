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Прокуратура: сточные воды иркутского города Слюдянка попадают в Байкал

Сибирь
9 октября, 13:10 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 9, октября. /ТАСС

Ведомство также выявило разлив сточных вод на почву, а также хранение отработанного на очистных сооружениях ила на открытых площадках

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ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Западно-Байкальская межрайонная прокуратура выявила грубые нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации очистных канализационных сооружений в городе Слюдянке, расположенном на южном побережье озера Байкала. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

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"В ходе проверки зафиксировано влияние выпуска сточных вод на экологическое состояние реки Похабихи, впадающей в озеро Байкал. Превышены показатели ряда загрязняющих веществ на двух имеющихся выпусках", - говорится в сообщении.

Кроме того, надзорное ведомство выявило разлив сточных вод на почву, а также хранение отработанного на очистных сооружениях ила на открытых площадках. В прокуратуре также считаю, что нарушение в работе этих объектов влияет на качество воздуха в Слюдянке, поскольку в атмосферу попадают специфические загрязняющие вещества. Суммарный ущерб от нарушений эксплуатирующей очистные сооружения организации оценивается в 600 тыс. рублей.

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