Прокуратура: сточные воды иркутского города Слюдянка попадают в Байкал

Володин назвал Васильева твердым человеком, способным отстаивать интересы РФПолитика 9 октября, 14:33
Управление телеканалом "Матч ТВ" передано субхолдингу ГПМ РТВСпорт 9 октября, 14:28
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей НеверовБиографии и справки 9 октября, 14:20
Единороссы избрали Тимофееву вице-спикером Госдумы вместо ВасильеваПолитика 9 октября, 14:16
Около 500 жителей севера Красноярского края обучатся мастерству резьбы по костиОбщество 9 октября, 14:11
Локомотивный парк Калининградской желдороги полностью обновят к ЧМ-2018Транспорт 9 октября, 14:00
Прокуратура проверит авиакомпании из-за участившихся задержек рейсов в Московском авиаузлеТранспорт 9 октября, 13:53
В Приэльбрусье летом 2018 года появится экотропа между поляной Нарзанов и поляной ЧегетСеверный Кавказ 9 октября, 13:46
Сергей Неверов избран руководителем фракции "Единая Россия" в ГосдумеПолитика 9 октября, 13:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Западно-Байкальская межрайонная прокуратура выявила грубые нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации очистных канализационных сооружений в городе Слюдянке, расположенном на южном побережье озера Байкала. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
"В ходе проверки зафиксировано влияние выпуска сточных вод на экологическое состояние реки Похабихи, впадающей в озеро Байкал. Превышены показатели ряда загрязняющих веществ на двух имеющихся выпусках", - говорится в сообщении.
Кроме того, надзорное ведомство выявило разлив сточных вод на почву, а также хранение отработанного на очистных сооружениях ила на открытых площадках. В прокуратуре также считаю, что нарушение в работе этих объектов влияет на качество воздуха в Слюдянке, поскольку в атмосферу попадают специфические загрязняющие вещества. Суммарный ущерб от нарушений эксплуатирующей очистные сооружения организации оценивается в 600 тыс. рублей.