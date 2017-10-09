Ректор опорного университета в Красноярске ушел в отставку

КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Ректор Сибирского государственного университета науки и технологий (Красноярск) Игорь Ковалев ушел в отставку, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Университет является опорным вузом в Красноярском крае.

"Ректор университета ушел в отставку по собственному желанию, сейчас назначен и. о ректора Дмитрий Деревянных, ранее занимавший должность заместителя проректора по научной части", - сообщили в университете.

Когда состоятся новые выборы ректора, в вузе не уточнили.

Опорный университет в Красноярском крае был создан на основе Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ) и Сибирского государственного технологического университета (СибГТУ) в 2016 году. Ковалев был ректором опорного университета с момента основания, до этого он шесть лет возглавлял СибГАУ.