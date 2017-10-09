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Врио главы Новосибирской области считает преимуществом свой переезд из другого региона

Сибирь
9 октября, 13:38 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, октября. /ТАСС

Андрей Травников отметил, что у него "нет багажа знакомств, обязательств, договоренностей - исполненных или невыполненных"

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НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и бывший мэр Вологды Андрей Травников, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области на смену ушедшему в отставку Владимиру Городецкому, считает своим преимуществом переезд из другого региона и отсутствие договоренностей с представителями местных элит.

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"Перед тем как приехать в регион, я начал его изучать, получил массу материалов для ознакомления. У меня есть определенное преимущество - я человек приезжий, у меня нет багажа знакомств, обязательств, договоренностей - исполненных или невыполненных, я могу себе позволить с чистого листа выполнять [поставленные задачи]", - сказал Травников ТАСС.

В то же время он назвал активную политическую и общественную жизнь в регионе позитивным фактором, и подчеркнул, что не намерен ей препятствовать.

"Этим нужно пользоваться, направлять усилия во благо, но конечно, желательно избегать конфликтов. Опыт многих субъектов федерации показывает, что конфликты не приводят ни к чему хорошему. Проигравшими всегда оказываются жители, которые не дождались нужных решений, потому что руководители были заняты разборками", - сказал Травников.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября согласовал отставку бывшего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, которому в июле исполнилось 69 лет. Врио главы региона назначен 46-летний Андрей Травников. До нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.

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