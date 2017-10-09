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СК расследует убийство школьника, застреленного рыбаком в Иркутской области

Сибирь
9 октября, 14:26 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 9, октября. /ТАСС

По данным ведомства, двое рыбаков и ребенок приехали на реку Жданиха для ловли рыбы, в машине по пути домой ружье, находившееся в руках 34-летнего пассажира, выстрелило

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ИРКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело о гибели подростка, случайно застреленного из ружья на рыбалке с Нижнеилимском районе, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Накануне вечером в дежурную часть МВД России по Нижнеилимскому району поступило сообщение от фельдшера районной больницы о том, что в автомобиле скорой помощи с дробовым ранением в голову скончался 13-летний мальчик. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, двое рыбаков и несовершеннолетний ребенок приехали на реку Жданиха для ловли рыбы. В машине по пути домой ружье, находившееся в руках 34-летнего пассажира, выстрелило, в результате чего, сыну одного из мужчин было причинено огнестрельное ранение.

В пресс-службе отмечают, что мальчик рос в полной благополучной семье, где, помимо него, воспитываются еще двое несовершеннолетних детей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В СУ СК подчеркивают, что за прошедшие две недели это уже второй случай, когда неосторожное обращение с оружием заканчивается трагедией. Ранее сообщалось, что в городе Черемхово в ходе неосторожного обращения с одноствольным охотничьим ружьем несовершеннолетний юноша произвел выстрел в своего товарища. Молодой человек от полученного ранения скончался по дороге в больницу.

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