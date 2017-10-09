Конкурсная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на пост мэра Красноярска

КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия зарегистрировала 10 из 13 кандидатов на пост мэра Красноярска. Трем кандидатам отказано в регистрации, сообщили в понедельник ТАСС в горсовете Красноярска.

"Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии, на которой были рассмотрены представленные кандидатами документы. Из 13 кандидатов было зарегистрировано десять человек", - сказал собеседник агентства.

Среди зарегистрированных кандидатов: действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, и. о. министра транспорта края Сергей Еремин, депутаты горсовета Владимир Владимиров (фракция "Патриотов России"), Владимир Егоров (объединение "За Красноярск"), глава администрации Советского района города Владислав Логинов, преподаватель Красноярского медицинского университета Юрий Тяжельников, генеральные директора компаний Юлия Ганусова, Татьяна Панкрац, Александр Южанников, торговый представитель Андрей Худоногов.

Пенсионеру Александру Потылицину и Андрею Попову, не указавшему свое место работы, в регистрации было отказано, так как они не предоставили полный пакет документов. Чиновнице департамента муниципального имущества администрации Красноярска Анастасии Курдюковой было отказано в регистрации из-за неверно оформленной декларации о доходах.

Выборы мэра Красноярска проводятся в два этапа. На первом этапе кандидатов на пост градоначальника отбирает специальная конкурсная комиссия, состоящая из десяти человек. Половина членов комиссии назначается горсоветом, еще пять человек утверждает губернатор. Окончательно мэра выбирают депутаты горсовета из числа отобранных комиссией кандидатов.

Действующий глава Красноярска Акбулатов был избран на прямых выборах мэра в июне 2012 года сроком на пять лет. Осенью 2015 года в устав Красноярска были внесены изменения, которые отменили прямые выборы главы города. Выборы главы Красноярска должны пройти осенью этого года, президиум регионального совета "Единой России" объявил, что поддержит кандидатуру Акбулатова.