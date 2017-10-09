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Травников: Новосибирская область схожа с регионами СЗФО в экономических аспектах

Сибирь
9 октября, 14:46 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, октября. /ТАСС

Врио губернатора отметил, что для этих территорий важную роль играют машиностроение и строительный комплекс

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НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Новосибирская область похожа на регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО) России в экономических аспектах - для этих территорий важную роль играют машиностроение и строительный комплекс, сообщил в понедельник ТАСС врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, который ранее работал заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и был мэром Вологды.

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"Если говорить о структуре экономики, то сходство в чем? ...Машиностроение, в советские времена очень мощное, которое в 90-е годы растеряло свои мощности и сейчас начинает восстановление. Это бурный рост жилищного строительства", - сказал Травников.

В числе сходных черт Сибири и Северо-Запада он назвал активную политическую жизнь, которая присутствует, в частности, в Карелии и Архангельской области. Кроме того, отметил Травников, и в СЗФО, и в Сибири важным фактором развития регионов являются большие территории и большие расстояния между населенными пунктами, которые влияют на развитие инфраструктуры и социальную мобильность.

В то же время, по словам Травникова, в социальном развитии Новосибирская область имеет свои особенности.

"Новосибирская область отличается тем, что эта территория является местом миграционного притока. Многие регионы Северо-Запада и Сибири население теряют. С одной стороны, хорошо... Но это ставит и задачи перед властью всех уровней по не отстающему как минимум развитию социальной сферы", - подчеркнул собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября согласовал отставку бывшего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкий, которому в июле исполнилось 69 лет. Врио главы региона назначен 46-летний Андрей Травников. До нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.

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