Томские ученые изобрели способ сделать пористой структуру имплантов с помощью желатина

ТОМСК, 9 октября. /ТАСС/. Ученые-химики Томского госуниверситета (ТГУ) запатентовали метод синтеза наноразмерного порошка с добавкой агар-агары, что позволит обеспечить имплантам из него нужную структуру и приблизить искусственную кость к ее природному аналогу. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Пористость и механические свойства челюстно-лицевых костей, черепной коробки и других костей неодинаковы. Поэтому для изготовления импланта, который будет заменять утраченный фрагмент конкретной кости, необходим материал с аналогичной структурой", - цитируется в сообщении слова доцента кафедры неорганической химии ТГУ Натальи Коротченко.

По словам ученого, чтобы обеспечить нужную пористость, исследователи ТГУ применяют выгорающие добавки. В частности, ученые изобрели новый способ синтеза этого порошка в микроволновом поле с использованием агар-агара.

Растительный желатин, который делают из морских водорослей, выгорает под воздействием высоких температур, после чего в материале остаются поры. Их наличие способствует лучшему прорастанию костной ткани сквозь имплант и повышает биосовместимость синтетического материала с родными тканями человека.

Отмечается, что гидроксиапатит, разработанный химиками ТГУ, предназначен для изготовления имплантов с последующим использованием их в челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, травматологии и ортопедии.