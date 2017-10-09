Томские ученые изобрели способ сделать пористой структуру имплантов с помощью желатина

Болельщик с ДЦП, написавший письмо сборной России, получил предложение о работе в РФССпорт 9 октября, 15:59
Биография врио губернатора Омской области Александра БурковаБиографии и справки 9 октября, 15:59
Смолов считает, что в России к футбольной сборной никогда не будет идеального отношенияСпорт 9 октября, 15:57
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:48
СК возбудил второе дело по факту ДТП на железнодорожном переезде под ВладимиромДТП с автобусом и поездом под Владимиром 9 октября, 15:48
Черчесов: сборная Ирана по футболу такая же быстрая, как и команда Южной КореиСпорт 9 октября, 15:47
Торговый центр "Синдика". ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:29
Судебное разбирательство по делу футболиста М'Вила назначено на 22 ноябряСпорт 9 октября, 15:24
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 9 октября. /ТАСС/. Ученые-химики Томского госуниверситета (ТГУ) запатентовали метод синтеза наноразмерного порошка с добавкой агар-агары, что позволит обеспечить имплантам из него нужную структуру и приблизить искусственную кость к ее природному аналогу. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
"Пористость и механические свойства челюстно-лицевых костей, черепной коробки и других костей неодинаковы. Поэтому для изготовления импланта, который будет заменять утраченный фрагмент конкретной кости, необходим материал с аналогичной структурой", - цитируется в сообщении слова доцента кафедры неорганической химии ТГУ Натальи Коротченко.
По словам ученого, чтобы обеспечить нужную пористость, исследователи ТГУ применяют выгорающие добавки. В частности, ученые изобрели новый способ синтеза этого порошка в микроволновом поле с использованием агар-агара.
Растительный желатин, который делают из морских водорослей, выгорает под воздействием высоких температур, после чего в материале остаются поры. Их наличие способствует лучшему прорастанию костной ткани сквозь имплант и повышает биосовместимость синтетического материала с родными тканями человека.
Отмечается, что гидроксиапатит, разработанный химиками ТГУ, предназначен для изготовления имплантов с последующим использованием их в челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, травматологии и ортопедии.