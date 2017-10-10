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В Забайкалье началось проектирование энергообъектов для Удоканского месторождения меди

Сибирь
10 октября, 4:41 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 10, октября. /ТАСС

Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края

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ЧИТА, 10 октября. /ТАСС/. "Байкальская горная компания" (БГК, входит в USM Holdings Алишера Усманова) и компания "Новосибирскстройкомплекс-Проект" заключили договор на проведение работ по разработке проектной и рабочей документации объектов энергообеспечения горно- металлургического комбината (ГМК) на Удоканском месторождении меди в Забайкальском крае, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Срок выполнения работ - май 2018 года", - отметили в пресс-службе. Согласно договору, будет подготовлена документация на строительство подстанции 220 кВ Удоканского ГМК и двух линий электропередачи 220 кВ Чара - Удоканский ГМК. Собственные энергообъекты горно-металлургического комбината проектируются в соответствии с договором на технологическое присоединение к сетям ПАО "ФСК ЕЭС".

"Проектирование данных объектов является существенной частью текущего этапа работ по реализации проекта освоения крупнейшего в России Удоканского месторождений меди, который предусматривает проектирование горнодобывающего и технологического комплексов, горнотраспортной части и объектов инфраструктуры ГМК "Удокан", - добавили в пресс- службе.

Ранее сообщалось, что БГК и АО "Механобр инжиниринг" заключили договор на выполнение работ по проектированию объектов технического комплекса Удоканского ГМК. Срок завершения этих работ по договору - конец 2018 года. Производственная мощность проектируемого предприятия должна составить не менее 36 млн тонн руды в год с возможностью увеличения до 45 млн тонн руды в год.

Удокан с ресурсами свыше 27 миллионов тонн является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края. Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство на месторождении промышленного комплекса, ориентированного на производство катодной меди и попутного серебра.

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