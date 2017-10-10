Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Забайкалья выделили 7,5 млн руб. аграриям, потерявшим скот из-за ящура и бруцеллеза

Сибирь
10 октября, 7:28 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 10, октября. /ТАСС

Компенсация будет направлена 45 получателям

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

ЧИТА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края во вторник выделило свыше 7,5 млн рублей на возмещения потерь аграриев, которые потеряли свой скот из-за эпидемий ящура и бруцеллеза, сообщила пресс-служба главы региона.

"Принято распоряжение о выделении 1,4 млн рублей региональному минсельхозу для возмещения потерь владельцам, сдавшим в 2016-2017 годах переболевший и положительно реагирующих на бруцеллез скот на вынужденный убой. Компенсация будет направлена 45 получателям", - говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение о выделении 6,1 млн рублей из резервного фонда правительства края для возмещения ущерба, нанесенного эпидемией ящура Забайкальскому центру племенного животноводства. Из-за болезни центр сдал на вынужденный забой 105 коров герефордовской породы.

Минсельхоз края должен будет проконтролировать расходование этих средств и отчитаться перед краевым минфином.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
2
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
3
СМИ: все автомобильные компании Японии использовали потенциально дефектные детали
4
Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватами
5
Правительство Новосибирской области ушло в отставку
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама