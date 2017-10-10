Власти Забайкалья выделили 7,5 млн руб. аграриям, потерявшим скот из-за ящура и бруцеллеза

ЧИТА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края во вторник выделило свыше 7,5 млн рублей на возмещения потерь аграриев, которые потеряли свой скот из-за эпидемий ящура и бруцеллеза, сообщила пресс-служба главы региона.

"Принято распоряжение о выделении 1,4 млн рублей региональному минсельхозу для возмещения потерь владельцам, сдавшим в 2016-2017 годах переболевший и положительно реагирующих на бруцеллез скот на вынужденный убой. Компенсация будет направлена 45 получателям", - говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение о выделении 6,1 млн рублей из резервного фонда правительства края для возмещения ущерба, нанесенного эпидемией ящура Забайкальскому центру племенного животноводства. Из-за болезни центр сдал на вынужденный забой 105 коров герефордовской породы.

Минсельхоз края должен будет проконтролировать расходование этих средств и отчитаться перед краевым минфином.