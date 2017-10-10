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ОНФ выявил нарушения при ремонте трассы Братск - Усть-Илимск, где в ДТП погибли четверо

Сибирь
10 октября, 8:40 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 10, октября. /ТАСС

По данным организации, укладка асфальтового полотна проводилась во время сильного дождя

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ИРКУТСК, 10 октября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили серьезные нарушения при проведении ремонта дорожного полотна на трассе Братск -Усть-Илимск, где минувшей ночью в результате ДТП погибли четыре человека. Результаты проведенной на прошлой неделе инспекции по проекту "Карта убитых дорог" сообщили во вторник в пресс-службе в иркутском региональном исполкоме ОНФ.

"Во время выезда общественники обнаружили, что на магистрали Братск - Усть-Илимск укладка асфальтового полотна проводилась во время сильного дождя, что вызвало вопросы о качестве ремонта дороги", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сегодня в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили о гибели четырех человек в ДТП. По данным полиции, водитель допустил съезд с дорожного полотна, в результате чего машина опрокинулась. Возможные причины ДТП в ведомстве не комментируют до получения результатов назначенных экспертиз.

Как пояснил ТАСС координатор проекта "Карта убитых дорог" в Иркутской области Сергей Батукаев, "ненормативные ямы есть на всем промежутке дороги от Братска до Усть- Илимска". "Что касается отремонтированного в этом году участка дороги, то подрядчиком на нем выступала дорожная служба Иркутской области. Мы обратились в это предприятие с запросом о том, почему ремонт ведется с нарушениями нормативов, во время дождя. Нам было сказано, что качество в данном случае будет на достаточном уровне", - отметил он.

По сравнению с Иркутской агломерацией отдаленные муниципальные образования региона получают меньше средств на дорожный ремонт, хотя, например, и Братск, и Усть-Илимск являются крупными промышленными центрами, напомнил Батукаев.

"Мы увидели во время выездных рейдов, что муниципалитеты по мере своих возможностей провели сезонный ямочный ремонт. Но очевидно, что для назревшего капитального ремонта дорог с необходимой проектной документацией необходимы совсем другие денежные средства", - пояснил эксперт Народного фронта. По его словам, активисты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" обратятся в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области с предложениями по этой проблеме.

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