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Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила 1 млрд руб.

Сибирь
10 октября, 9:19 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 10, октября. /ТАСС

Выявлено уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме

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КЕМЕРОВО, 10 октября. /ТАСС/. Следователи полиции совместно с ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денег из безналичного оборота. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали", - уточнили в пресс-службе.

Правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме. "Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов РФ", - отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Им грозит до 7 лет лишения свободы.

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