Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила 1 млрд руб.

КЕМЕРОВО, 10 октября. /ТАСС/. Следователи полиции совместно с ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денег из безналичного оборота. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали", - уточнили в пресс-службе.

Правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме. "Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов РФ", - отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Им грозит до 7 лет лишения свободы.