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Парламент Бурятии утвердил предложенные главой региона кандидатуры зампредов правительства

Сибирь
10 октября, 9:27 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 10, октября. /ТАСС

Вакантными остаются должности зампреда правительства по развитию инфраструктуры и зампреда правительства республики - руководителя администрации главы и правительства Бурятии

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УЛАН-УДЭ, 10 октября. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала (парламента - прим. ТАСС) Бурятии утвердили предложенные главой республики Алексеем Цыденовым кандидатуры шести заместителей председателя правительства региона. Тайное голосование по каждому кандидату прошло во вторник в рамках внеочередной сессии республиканского Заксобрания.

Первым заместителем председателя правительства Бурятии стал экс-министр финансов региона Игорь Шутенков, из присутствовавших 57 (из 66) депутатов "за" проголосовали 48, "против" - 7, один воздержался, один бюллетень признан испорченным. Зампредом правительства Бурятия по социальному развитию утвержден Вячеслав Цыбикжапов, до этого занимавший пост главы Селенгинского района республики. За него проголосовали 52, против - четыре, один бюллетень признан недействительным.

Заместителем председателя правительства Бурятия по экономическому развитию стал Игорь Зураев, исполнявший обязанности на этом посту с апреля 2017 года, ранее он возглавлял Торгово-промышленную палату республики. Его кандидатуру одобрили 44 депутата, против назначения проголосовали девять парламентариев, один воздержался, испорченным признан один бюллетень, недействительными - два.

Зампредом правительства Бурятияи по вопросам безопасности утвержден Петр Мордовской: "за" проголосовали 48, "против" - восемь, один депутат воздержался. Должность, которую займет Мордовской, новая, ее ввел в апреле 2017 года тогда еще врио главы Бурятии Цыденов. До этого Мордовской был замруководителя администрации главы и правительства Бурятии по взаимодействию с правоохранительными органами, еще ранее - заместителем министра внутренних дел Бурятии.

Зампредом по АПК и развитию сельских территорий - министром сельского хозяйства и продовольствия утвержден Даба-Жалсан Чирипов: "за" проголосовали 36, "против" 19, один бюллетень признан испорченным, один - недействительным. Ранее Чирипов исполнял обязанности на этом же посту.

Работать в Москве зампредом правительства Бурятии - главой полномочного представительства Бурятии при президенте РФ будет Мункожап Бадмаев, который с мая 2017 года исполнял обязанности зампреда правительства Бурятии по инфраструктурному развитию. За назначение его на новом посту проголосовали 45 депутатов, против - 10, один бюллетень оказался испорченным, еще один - недействительным.

Вакантными пока остаются должности зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры и зампреда правительства республики - руководителя администрации главы и правительства Бурятии. Кроме того, объявлен конкурс на должности министров экономики, спорта и молодежной политики, здравоохранения, культуры, а также руководителя нового министерства по туризму Бурятии.

О выборах

10 сентября состоялись выборы главы Бурятии, победу на них одержал врио руководителя региона Алексей Цыденов (получил голоса 87,43% избирателей). Глава республиканского правительства является и председателем правительства Бурятии.

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