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Власти Забайкалья вернули "гонорары" за отстрел волков

Сибирь
10 октября, 12:45 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 10, октября. /ТАСС

Численность этих животных, по последним данным, увеличилась на 10% и превысила 3 тыс. особей

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ЧИТА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края во вторник объявило о возобновлении выплат охотникам за добычу волков, численность которых, по последним данным, увеличилась на 10% и превысила 3 тыс. особей, сообщила пресс-служба главы региона.

"Вознаграждения в размере 7 тыс. рублей будут выплачиваться за счет средств бюджета края. <...> На эти цели запланировано около 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы региона, сумма будет выплачиваться за каждого застреленного волка.

Соответствующие выплаты будет осуществлять региональное Минприроды, отмечается в документе. Деньги смогут получить охотники, добывшие волков на территории Забайкальского края (без учета особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения) по разрешениям на добычу, выданным в установленном порядке не ранее 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее сообщалось, что в 2016 году численность волков в охотугодьях края возросла на 10% - до 3,1 тыс. особей. Волки наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству, нападая на отары овец, табуны лошадей и стада коров в степных юго- восточных районах и на таежных территориях в западной части региона.

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