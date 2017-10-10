Стоимость трудового патента в Новосибирской вырастет в 2018 году на 10%

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области подготовило законопроект, согласно которому стоимость трудового патента для иностранных граждан увеличится в 2018 году на 10%, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр Игорь Шмидт. Мера позволит дополнительно получить в бюджет около 70 миллионов рублей.

"Принято решение установить в 2018 году региональный коэффициент-дефлятор на уровне 1,77, в связи с чем стоимость патента для иностранных граждан вырастет на 10% и составит 3585 рублей", - сказал Шмидт. Он добавил, что повышение коэффициента позволит получить дополнительно 70 миллионов рублей налогов на доходы физических лиц.

По данным регионального Минтруда, иностранные граждане в Новосибирской области в основном заняты в таких отраслях как строительство, обработка, торговля, услуги, транспорт и связь.

Как сообщалось ранее, в марте этого года экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление, согласно которому список запрещенных для мигрантов сфер деятельности увеличился с 16 до 33 - в него попали производство спирта, вина, сидра, пива, табака, медицинских изделий и препаратов, оптовая торговля алкоголем и табаком, работа в call-центрах и уход за престарелыми людьми и инвалидами.