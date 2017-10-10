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Врио главы Новосибирской области: оснований для замены министров в правительстве пока нет

Сибирь
10 октября, 13:33 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, октября. /ТАСС

Во вторник Андрей Травников отправил областное правительство в отставку в соответствии с региональным законом

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НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников пока не планирует кадровых изменений в правительстве. Об этом он сообщил министрам во вторник на заседании в региональной администрации.

"Я отправил правительство в отставку, но попрошу всех продолжить работать <...> Возможны кадровые перемещения, но на данный момент таких оснований в отношении ни одного члена правительства нет", - сказал Травников.

Ранее во вторник врио главы Новосибирской области отправил областное правительство в отставку в соответствии с региональным законом - срок полномочий членов правительства ограничен сроком полномочий действующего губернатора.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября согласовал отставку бывшего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, которому в июле исполнилось 69 лет. Врио главы региона назначен 46-летний Травников. До нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.

Правительство Новосибирской области возглавляет губернатор. В него также входят два первых заместителя, четыре вице-губернатора, 16 министров, два руководителя департамента и замруководителя администрации губернатора.

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