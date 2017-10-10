Бывший замглавы управления транспортной полиции в Сибири осужден на пять лет за взятку

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам колонии и лишил звания полковника бывшего замначальника управления на транспорте (УТ) МВД РФ по Сибирскому федеральному округу (СФО) Андрея Марченко. Он признан виновным в мошенничестве и получении взятки, сообщила во вторник пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Также осужден давший Марченко взятку директор "СМУ-21" Андрей Колокольников.

"Суд приговорил бывшего заместителя начальника УТ МВД РФ по СФО к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишил его специального звания "полковник внутренней службы", а директора ООО "СМУ-21" - к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, в 2011 году между УТ МВД России по СФО и ООО "СМУ-21" было заключено три государственных контракта на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях кинологического отделения на общую сумму около 6,5 млн рублей. При этом следователи установили, что необходимости в части из указанных работ не было - их выполнили ранее. Несмотря на это Марченко принял работы в полном объеме, после чего из федерального бюджета на счет ООО "СМУ-21" были переведены деньги. Полтора миллиона из них фигуранты дела присвоили.

В том же 2011 году между организациями были заключены госконтракты на капитальный ремонт на сумму около 5,2 млн рублей. Установлено, что ООО "СМУ-21" не провело предусмотренное проектом уплотнение грунта, но работы также были приняты в полном объеме. На этот раз Марченко и Колокольников присвоили 2 млн из перечисленных бюджетом по контракту. Кроме того, за создание условий, способствовавших безусловной победе ООО "СМУ-21" в аукционах, проводимых УТ МВД России по СФО, замначальника ведомства получил от директора компании взятку в виде услуг по проведению ремонта на сумму не менее 60 тыс. рублей.

Причастность осужденных к хищению денег выявлена в результате совместных мероприятий сотрудников УФСБ России по Новосибирской области и отдела собственной безопасности полиции.