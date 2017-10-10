Алтайскому краю необходимы интервенции для стабилизации рынка зерна

БАРНАУЛ, 10 октября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Александр Карлин направил письмо с просьбой о проведении закупочных интервенций в правительство и Минсельхоз РФ. Интервенции должны способствовать стабилизации рынка зерна, так как по сравнению с началом сентября фиксируется понижение цен, сообщил вторник в рамках онлайн-форума первый заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов.

"В данный период закупочные цены на пшеницу третьего класса складываются в пределах 7 тысяч рублей за тонну, на пшеницу четвертого класса - 6,3 тысячи, цена гречихи - от 8 до 11 тысяч рублей. В сравнении с ситуацией на начало сентября фиксируется понижение закупочных цен. С целью стабилизации рынка зерна губернатором края Александром Карлиным направлено письмо в Правительство РФ и Минсельхоз РФ с просьбой о проведении закупочных интервенций", - говорится в сообщении Лукьянова.

Лукьянов также отметил, что при учете того, что цены на пшеницу для сельхозпроизводителей в данный момент неудовлетворительные, эксперты рекомендуют аграриям не спешить с реализацией зерна, особенно 3 класса.

"Отмечу, что в центральной части страны его (зерна - прим. ТАСС) в этом году получено немного. Сейчас складываются вполне приемлемые цены на другие сельскохозяйственные культуры, в частности - технические - сою (24 тысячи рублей за тонну), рапс (20 тысяч рублей), лен масличный (18 тысяч рублей), подсолнечник (17 тысяч рублей)", - отметил Лукьянов.

Уборка и хранилища

По данным первого заместителя председателя правительства региона, на предприятиях перерабатывающей промышленности края в данный момент размещено 217 тысяч 159 тонн зерна урожая 2009-2016 годов государственного интервенционного фонда. Как сообщалось ранее, по данным властей региона, в крае нет проблем с мощностями для хранения зерна - по словам губернатора Александра Карлина, даже если урожай этого года в регионе превысит в полтора раза прошлогодний (5,1 миллиона тонн - прим. ТАСС), зерно не останется без хранилищ. Ежегодно аграрии в регионе строят 15-20 элеваторов мощностью около 15 тысяч тонн.

На сегодня, несмотря на пасмурную дождливую погоду, темпы уборочной в крае - на уровне среднемноголетних, валовой сбор зерновых не ниже среднемноголетних показателей. Как сообщил ранее губернатор края Александр Карлин, в регионе ожидают урожай зерновых около 5 миллионов тонн. Из намолоченного урожая в этом году 89-91% - зерно продовольственных кондиций.