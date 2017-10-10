Миронов: вопрос о передаче мандата Буркова будет решен на следующей неделе

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Справедливая Россия" на следующей неделе определится с передачей мандата первого заместителя руководителя фракции Александра Буркова, который ранее был назначен врио главы Омской области. Об этом заявил во вторник на брифинге в Москве лидер партии Сергей Миронов.

"Мы решили провести на следующей неделе президиум центрального совета нашей партии. Это функция президиума - определять, кому будет предан мандат Буркова", - сказал Миронов, отметив, что на следующей неделе можно ждать решения о том, кто станет первым заместителем руководителя фракции.

Президент РФ Владимир Путин 9 октября принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова и назначил врио депутата Госдумы от "Справедливой России" Александра Буркова.