Группа "ВИС" готова достроить перинатальный центр в Новосибирске на условиях ГЧП

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Группа строительных компаний "ВИС", которая уже является концессионером двух крупных проектов в Новосибирске, готова на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) вложить инвестиции в завершение строительства регионального перинатального центра. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании.

Решение о строительстве перинатального центра в Новосибирске было принято в 2011 году, регион рассчитывал обойтись собственными средствами, но из-за кризиса в 2014 году строительство было заморожено. Власти сначала обратились за помощью в федеральный центр, а затем начали поиск частного инвестора. На завершение строительства необходимо около 3 млрд рублей.

"Если со стороны руководства Новосибирской области будет проявлена инициатива по достройке перинатального центра на условиях ГЧП, группа "ВИС" готова в нем поучаствовать", - отметили в пресс-службе.

В компании уточнили, что у холдинга уже есть опыт реализации проекта ГЧП в сфере здравоохранения - в Сургуте "ВИС" строит крупнейший в России перинатальный центр на 10 тыс. родов в год. По этой же причине компания заинтересовалась еще одним медицинским проектом в Новосибирской области - регион объявил конкурс для поиска концессионера строительства семи поликлиник. "Знаем, что он [проект] очень востребован, но его реализация на условиях концессии, по нашему мнению, значительно снижает число потенциальных инвесторов. Такие проекты, как правило, строятся на основе Федерального закона о государственно- частном партнерстве (ФЗ-224)", - отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что группа "ВИС" рассматривает несколько проектов в Новосибирской области, в которых может принять участие в качестве инвестора, но окончательное решение пока не принято.

Власти региона вложили в строительство перинатального центра в Новосибирске 780 млн рублей и ожидали получить на завершение проекта до 3 млрд рублей из федерального бюджета. Регион не попал в число трех десятков субъектов РФ, где такие центры строились в рамках целевой программы, так как начал свой проект раньше старта ФЦП. Центр на 305 мест - 6 тыс. родов в год - планировалось сдать в 2015 году. В августе министр здравоохранения региона Олег Иванинский сообщил о планах скорректировать проект, сократив планируемое ранее количество мест для рожениц на треть.

Две концессии

В августе принадлежащая "ВИС" и дочерней структуре Газпромбанка "Сибирская концессионная компания" стала победителем концессионного конкурса по строительству платного четвертого моста через реку Обь. На него Новосибирская область получит федеральный грант в размере примерно 26 млрд рублей (около 75% стоимости моста). Общая стоимость строительно-монтажных работ оценивается в 35 млрд рублей.

Также группа ВИС в середине сентября перекупила концессию по строительству двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирске - приобрела 75% ранее определенного конкурсом концессионера - компании "Экология- Новосибирск". Стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей.