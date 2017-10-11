Мобильные дома доставили из Красноярска в арктический поселок на Таймыре

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КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Два мобильных дома установлены в таймырском поселке Потапово, куда их доставили за 1,8 тыс. километров из Красноярска. Об этом в среду ТАСС сообщили в мэрии Дудинки, в состав которой входит Потапово.
"Два мобильных дома доставлены по воде из Красноярска и смонтированы в Потапово. В одну квартиру заселится семья, утратившая жилье в результате пожара, а другая будет предоставлена семье, старый дом которой признан непригодным для жилья", - сказали в мэрии.
Площадь каждого жилого здания составляет 54 кв. м. Они собраны из двух модулей, в которых уже произведены отделка внутренних помещений, утепление и покрытие полов линолеумом. Дома оснащены входными и межкомнатными дверями, радиаторами отопления и работающим на угле котлом.
Проблема ветхого жилья очень актуальна для арктических поселков, в том числе для Потапово. Жилые дома в поселках Таймыра в основном построены в период с 1930 по 1990 год. В настоящее время более 80% жилого фонда имеет срок эксплуатации от 30 до 84 лет. В отдельных населенных пунктах, развитие которых начиналось в период освоения Арктики, доля таких жилых домов составляет от 90 до 96%.
Поселок Потапово находится в 80 км от Дудинки. В поселке проживает 330 человек, из них представителей коренной национальности - 200 человек.