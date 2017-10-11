Врио губернатора Новосибирской области учредил должность главного архитектора региона

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников учредил в регионе должность главного архитектора. Соответствующее постановление подписано в среду, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

"В Новосибирской области учреждена должность главного архитектора региона, который будет подчиняться напрямую губернатору. Соответствующее постановление правительства области… сегодня, 11 октября, подписал временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, главный архитектор Новосибирской области будет работать в статусе заместителя министра строительства региона. "Инициатива направлена на обеспечение принятия сбалансированных градостроительных решений и повышение качества благоустройства территорий", - отмечают в пресс-службе.

Документ принят в соответствии с одним из пунктов поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Государственного совета РФ от 17 мая 2016 года.