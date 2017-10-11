В Новосибирске установят первую "умную остановку" с зарядкой для телефона и Wi-Fi

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Специалисты приступили к монтажу первой "умной остановки" в Новосибирске, которую за свой счет устанавливает крымская компания "Городские инновации". Как сообщила в среду пресс-служба городской мэрии, остановка будет сконструирована с учетом сибирского климата.

"Остановка включает в себя пять основных элементов: панель движения транспорта, кнопку 112, видеонаблюдение, бесплатные Wi-Fi и зарядку телефона. Вся технология оборудована антивандальной системой. Корпус остановки разработан специально для Новосибирска - с учетом климатических особенностей нашего города, то есть в защитном кожухе, оберегающем технику от низких температур", - цитирует пресс-служба начальника управления науки и внедрения научных разработок мэрии города Михаила Камаева.

Крымская разработка была представлена в апреле на форуме "Городские технологии". Тогда же представители предприятия предложили оборудовать "умной технологией" одну из городских остановок за свой счет. Первой площадкой для монтажа павильона дорожники выбрали центральную остановку "Дом Ленина", которая находится возле мэрии города. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, если эксперимент будет удачным, такие павильоны появятся и в других районах города.

Павильоны от крымского предприятия "Городские инновации" ранее установили в Санкт-Петербурге, Севастополе и других городах страны.