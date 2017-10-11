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Возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов с военной техникой в Чите

Сибирь
11 октября, 10:51 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 11, октября. /ТАСС

По предварительным данным, причиной ЧП в сентябре этого года стало ненадлежащее содержание железнодорожного пути

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ЧИТА, 11 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту схода 14 вагонов грузового поезда в Чите в сентябре этого года, сообщила в среду пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что 6 сентября на станции Чита-2 Забайкальской железной дороги с рельсов сошли вагоны грузового поезда. По информации Восточного военного округа, состав перевозил военную технику.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда на станции Чита-2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба")", - говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, причиной схода вагонов стало ненадлежащее содержание железнодорожного пути. В ведомстве отметили, что в результате аварии были повреждены 184 метра пути, стрелочный перевод, электропривод стрелочного перевода, путевой ящик, а также сошедшие вагоны. Размер причинного ущерба превысил 3,3 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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