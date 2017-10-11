ЦИК РФ передал думский мандат депутата Евтушенко алтайскому единороссу Быкову

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Центризбирком России в среду передал мандат депутата Госдумы от "Единой России" Ирины Евтушенко, скончавшейся в сентябре, Олегу Быкову из Алтайского края. Соответствующее решение принято на заседании комиссии.

Быков был двенадцатым в списке региональной группы, включающей Республику Алтай, Алтайский край, Кемеровскую и Томскую области. На сайте регионального отделения "Единой России" Алтайского края указано, что Быков работает заместителем директора Алтайского экспертно-правового центра.

Евтушенко, работавшая в Госдуме в комитете по международным делам, скончалась 13 сентября на 61-м году жизни после тяжелой болезни.