Глав больниц Кузбасса обязали проводить дни открытых дверей из-за роста жалоб на 42%

КЕМЕРОВО, 11 октября. /ТАСС/. Власти Кемеровской области раскритиковали работу главврачей и их заместителей из-за роста на 42% жалоб от пациентов и коллективов больниц и обязали административный блок проводить встречи с больными ежедневно и раз в три месяца дни организовывать дни открытых дверей, а также раз в квартал встречаться с сотрудниками медучреждений. Об этом сообщил замгубернатора Валерий Цой в среду в ходе видеоселектора с главврачами.

"Главврачам [поручаю] ввести в практику и, как минимум ежеквартально проводить собрания с трудовым коллективом - со всем персоналом, не только со своими заместителями. <…> Как минимум, ежеквартально организовывать дни открытых дверей для пациентов и прикрепленного населения, главврачам - лично проводить встречи с населением", - сказал он.

Кроме того, во всех медучреждениях установят ящики для обращений пациентов и сотрудников, которые будут выполнены в едином стиле и форме. Также, по словам Цоя, руководитель медорганизации, его заместители и заведующие отделениями должны ежедневно по мере необходимости принимать пациентов и их родственников. "Также [необходимо] пересмотреть график приема по личным вопросам сотрудников: формально - да, согласен, какие-то дни недели, какие-то часы, но при необходимости выйти за рамки этого графика", - уточнил замгубернатора.

В тех учреждениях, где ситуация не улучшится, будут вводить экстренное внешнее управление. "Я поручаю департаменту здравоохранения разработать систему экстренного внешнего управления медицинских организаций, которые не могу справиться с этой ситуацией. <…> Даю распоряжение и указание создать систему - "спецназа", если хотите - создать группу из специалистов, которые будут приезжать в такие медицинские организации, анализировать ситуацию и давать пошаговые инструкции к оздоровлению", - отметил он.

Цой пояснил, что речь в данном случае идет не только о работе с коллективом и пациентами, но и в целом - улучшения финансового состояния больниц. По его словам, оплата работы этих специалистов будет осуществляться "за счет фонда оплаты труда административно-управленческого аппарата этой организации".

"Не можете сами [управлять] значит платите деньги и пусть за вас работают, а мы потом еще посмотрим на ваши компетенции. Это помимо того, что, как я уже говорил, в этом году будет аттестация всех руководителей и всего административно-управленческого аппарата", - уточнил Цой. Замгубернатора поручил доложить о разработке системы экстренного управления на следующей неделе.

Рост жалоб

Поводом для таких мер послужил существенный рост жалоб на работу медучреждений региона. Как сообщила замначальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Оксана Абросова, за 9 месяцев этого года количество жалоб выросло на 42%. Она уточнила ТАСС, если за январь - сентябрь 2016 года их поступило более 4,5 тыс., то за аналогичный период 2017 - более 6,4 тысяч. Также произошло изменение и в структуре жалоб: если год назад первое место занимали вопросы лечения и оказание медпомощи (21% от общего количества), то в этом - жалобы на работу медорганизаций (26%).

Как добавил Цой, у пациентов остается осадок, обида, неудовлетворенность после обращений. "Кто-то пытался дойти до начмеда [ответственного за медицинскую часть], главного врача - не получилось, кто-то дошел, но его просто не выслушали и так далее. Таких обращений большинство, нежелание общаться, игнорирование со стороны руководителей и заместителей", - сказал он.