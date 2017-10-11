Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отказавшихся лететь в задымленном Ан-24 пассажиров отправили из Иркутска резервным бортом

Сибирь
11 октября, 12:32 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 11, октября. /ТАСС

Дым на борту самолета, готовившегося к отправке по маршруту Иркутск - Усть-Кут, появился в среду после проведения технического обслуживания

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Ангара" отправила резервным бортом пассажиров рейса Иркутск - Усть-Кут, отказавшихся лететь после задымления в самолете Ан-24, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Истлэнд" (владеет "Ангарой").

Пассажиры Ан-24 выложили в интернете видеозапись, на которой видно распространение дыма в салоне самолета. По данным иркутских СМИ, лететь этим бортом пассажиры отказались. В пресс-службе "Истлэнда" подтвердили, что дым на борту самолета, готовившегося к отправке по маршруту Иркутск - Усть-Кут, появился в среду после проведения технического обслуживания.

"Технический персонал авиакомпании "Ангара" выполнил осмотр воздушного судна и произвел повторный запуск двигателей. При повторном запуске двигателей эффект возникновения дыма не проявился. Пассажиры рейса уже отправлены в Усть-Кут резервным судном", - сказали в компании.

Перевозчик считает, то возможной причиной появления дыма в салоне могло стать попадание смазки на элементы кондиционирования во время технического обслуживания борта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
2
Минобороны РФ заявило об "избирательной слепоте" США в Сирии
3
Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
4
Дождь в Керченском проливе не помешает операции по установке арки Крымского моста
5
Сбой произошел на оранжевой ветке московского метро
6
Собянин открыл после благоустройства парк "Усадьба Михалково" в Москве
7
"Комсомольская правда" принесет официальные извинения Хворостовскому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама