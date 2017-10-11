Отказавшихся лететь в задымленном Ан-24 пассажиров отправили из Иркутска резервным бортом

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Ангара" отправила резервным бортом пассажиров рейса Иркутск - Усть-Кут, отказавшихся лететь после задымления в самолете Ан-24, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Истлэнд" (владеет "Ангарой").

Пассажиры Ан-24 выложили в интернете видеозапись, на которой видно распространение дыма в салоне самолета. По данным иркутских СМИ, лететь этим бортом пассажиры отказались. В пресс-службе "Истлэнда" подтвердили, что дым на борту самолета, готовившегося к отправке по маршруту Иркутск - Усть-Кут, появился в среду после проведения технического обслуживания.

"Технический персонал авиакомпании "Ангара" выполнил осмотр воздушного судна и произвел повторный запуск двигателей. При повторном запуске двигателей эффект возникновения дыма не проявился. Пассажиры рейса уже отправлены в Усть-Кут резервным судном", - сказали в компании.

Перевозчик считает, то возможной причиной появления дыма в салоне могло стать попадание смазки на элементы кондиционирования во время технического обслуживания борта.