Проект по производству цемента стал резидентом ТОР "Краснокаменск" в Забайкалье

ЧИТА, 11 октября. /ТАСС/. Компания "Краснокаменскпромстрой", которая намерена создать комплекс по производству цемента 100 тыс. тонн в год, стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Краснокаменск", сообщила в среду пресс-служба Министерство экономического развития Забайкальского края.

"Предприятие реализует проект создания производственного комплекса по выпуску цемента мощностью 100 тыс. тонн в год. Конечной продукцией предприятия будут цементы общестроительного назначения, которые применяются в производстве бетонных смесей и растворов, производстве железобетонных изделий", - сказали в пресс-службе.

Моногород Краснокаменск в июле 2016 года первым в Забайкалье получил статус территории опережающего развития. Градообразующим предприятием на его территории является Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ). Ранее резидентами ТОР стали компания "Атомспеццемент", которая намерена построить помольный комплекс завода специальных цементов, медицинская клиника "Азбука здоровья" с объемом инвестиций в 6,5 млн рублей.

Общий объем инвестиций в ТОР "Краснокаменск", по оценке региональных властей, составит около 34 млрд рублей. В моногороде планируется реализовать два десятка проектов, которые позволят создать 3,5 тыс. рабочих мест.

Краснокаменск - второй по величине город Забайкальского края, в нем проживают свыше 53 тыс. человек. Среди преимуществ новой ТОР - собственная ТЭЦ и самый низкий в Забайкалье тариф на электроэнергию, наличие в городе высококвалифицированной рабочей силы, прямое авиасообщение с Читой и возможность выхода на Транссибирскую магистраль.