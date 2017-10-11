В горах Байкала установили метеостанцию на солнечных батареях для исследований климата

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Автономную метеостанцию установили в высокогорной части Байкало-Ленского заповедника для анализа климата на территории вокруг Байкала, сообщила в среду пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Автономная модульная метеостанция HOBO U30 была установлена в заповеднике на высоте 1300 метров над уровнем моря. В установке и транспортировке оборудования сотрудникам "Заповедного Прибайкалья" помогали волонтеры", - говорится в сообщении.

Метеостанция оборудована датчиками для измерения температуры и влажности воздуха и почвы, солнечной радиации, влажности листвы, фотосинтетического излучения, скорости и направления ветра, атмосферного давления и количества жидких осадков. Отмечается, что полученные данные фиксируются автоматически, без участия человека. Питание станции осуществляется за счет солнечной батареи.

Специалисты рассчитывают, что в перспективе на Байкале будет создана обширная сеть для наблюдения за метеорологическими параметрами. "Для оценки метеоусловий на западном макросклоне Байкальского хребта запланирована установка такой же метеостанции на западной границе Байкало-Ленского заповедника на высоте 500-600 метров над уровнем моря. А для изучения температурного режима в различных высотных поясах в долине реки Лены будут установлены автономные регистраторы температуры на каждые 100 метров превышения над уровнем моря", - отметили в пресс-службе.

Все собранные таким образом данные будут использованы для оценки условий обитания растений и животных в разных высотных поясах Байкальского хребта. Новое оборудование приобретено учреждением по федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".