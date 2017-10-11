В Красноярске обнаружили стоянку охотников на оленей и бизонов каменного века

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КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Стоянку охотников на северных оленей и бизонов, живших 11-8 тыс. лет назад, раскопали в Красноярске неподалеку от центра города. Об этом в среду ТАСС сообщил представитель Красноярской геоархеологии Егор Филатов.
"Были изучены три культурных слоя, датируемых в широком хронологическом диапазоне от раннего этапа верхнего палеолита до культурных слоев XIX - начала XX веков. В центральном слое выявлен набор изделий, характерный для Кокоревской культуры палеолита: скребки, пластины с ретушью. По заключению палеонтолога, объектом охоты жившего здесь древнего человека были северный олень, сайга, бизон. Слой предварительно датируется возрастом 11-8 тыс. лет назад", - сообщил Филатов.
Носители кокоревской культуры обитали на берегах Енисея, однако большинство связанных с данной культурой артефактов были обнаружены на юге Красноярского края.
Раскопки проводились на стоянке Крутая, являющейся объектом историко-культурного наследия. Она попадает в зону строительства автодороги в районе четвертого моста в Красноярске, поэтому здесь и были проведены раскопки.
По его словам, артефакты со стоянки Крутая будут представлены в Красноярском краеведческом музее на выставке приуроченной к 125-летию сибирского археолога Николая Ауэрбаха.