На ремонт дорог в Барнауле в 2018 году направят более 1,5 млрд руб.

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БАРНАУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Около 1,6 млрд рублей из федерального, краевого и городского бюджетов направят в 2018 году на ремонт улично-дорожной сети Барнаула, сообщил в среду глава администрации города Сергей Дугин.
"В следующем году продолжится реализация федерального проекта "Безопасные и качественные дороги... Если говорить об общем объеме работ, то в этом году мы потратили 1,2 млрд рублей. Это федеральные, краевые и часть городских средств. В 2018 году мы ожидаем не менее масштабный объем работ. Выделение средств на федеральном уровне предварительно согласовано - 765 млн рублей. С учетом наших и краевых средств планируем выполнить в 2018 году работы на сумму около 1,6 млрд рублей", - сказал Дугин на рабочем совещании с губернатором Алтайского края Александром Карлиным.
По словам Дугина, в 2018 году в Барнауле планируется завершить реконструкцию одной из важнейших развязок на улицах Малахова и Попова, где задействованы государственные и частные деньги - 192 млн рублей. Также в следующем году продолжится ремонт сельских дорог в ближайших окрестностях города - на эти цели будет направлен 31 млн рублей. В планах обозначены ремонт 40 км дорог в Барнауле, пять дорог краевого значения и одной - федерального.
Как сообщалось ранее, в 2017 году по проекту "Безопасные и качественные дороги" Алтайский край получил 637,5 млн рублей из федерального бюджета, столько же было направлено из регионального бюджета.