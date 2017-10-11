Отбывающий срок в колонии экс-депутат с Алтая сломал себе ногу в знак протеста

БАРНАУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Бывший депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Мастинин, отбывающий срок в одной из колоний региона за махинации на сумму в 12 млн рублей, сломал себе ногу в знак несогласия с мерами дисциплинарного воздействия. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Алтайскому краю.

"Осужденный Мастинин А. Е. совершил акт членовредительства (сломал ногу): находясь в камере, он наносил себе удары по левой ноге откидной кроватью. Об этом свидетельствуют данные видеоархива со стационарных камер видеонаблюдения, установленных в камере осужденного Мастинина. Актом членовредительства он выразил несогласие с мерами дисциплинарного воздействия, которые были приняты к нему согласно приказа Министерства юстиции РФ за неоднократные нарушения установленного порядка отбывания наказания", - сообщили в ведомстве.

По данным УФСИН, Мастинина осмотрели медики, в настоящее время он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное. Как именно осужденный нарушал порядок, в ведомстве не сообщили, сославшись на то, что подобная информация имеет гриф "для служебного пользования" и не может быть предоставлена. По факту членовредительства материалы подготовлены и направлены в прокуратуру.

Как сообщалось ранее, в 2016 году Мастинин был признан виновным в соучастии в присвоении и растрате 12 млн рублей. Суд приговорил его к 6 годам в колонии, штрафу в 300 тысяч рублей и возмещению ущерба. С января по октябрь 2009 года Мастинин руководил управляющей компанией "Родной Барнаул", которая получала от жильцов многоэтажек деньги за услуги ЖКХ. Вместо того, чтобы перечислять часть полученных средств трем ресурсоснабжающим предприятиям, руководство компаний выводило их через аффилированные организации.

Мастинин несколько лет скрывался от следствия, в 2013 году был объявлен в международный розыск. В июне 2015 года его задержали в аэропорту Москвы при предоставлении подложных документов на имя гражданина Грача. Он отказывался называть себя Мастининым, но в ходе предварительного следствия его личность была установлена.