Завод в Красноярске, где произошел сброс энергонагрузки, работает в обычном режиме

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КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Красноярский алюминиевый завод (ОК "Русал"), где, по данным Минэнерго России, произошел аварийный сброс нагрузки, работает в обычном режиме. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс- службе завода.
"Завод работает в штатном режиме", - сказали в пресс- службе.
Ранее Минэнерго России сообщило, что в 12:01 (мск) на Красноярском алюминиевом заводе произошел сброс нагрузки на 150 МВт (с 1960 до 1810 МВт), ведутся аварийно-восстановительные работы.
Красноярский алюминиевый завод был построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около миллиона тонн алюминия в год.