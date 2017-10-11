Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Завод в Красноярске, где произошел сброс энергонагрузки, работает в обычном режиме

Сибирь
11 октября, 16:00 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 11, октября. /ТАСС

В 12:01 мск на Красноярском алюминиевом заводе произошел сброс нагрузки на 150 МВт

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Красноярский алюминиевый завод (ОК "Русал"), где, по данным Минэнерго России, произошел аварийный сброс нагрузки, работает в обычном режиме. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс- службе завода.

"Завод работает в штатном режиме", - сказали в пресс- службе.

Ранее Минэнерго России сообщило, что в 12:01 (мск) на Красноярском алюминиевом заводе произошел сброс нагрузки на 150 МВт (с 1960 до 1810 МВт), ведутся аварийно-восстановительные работы.

Красноярский алюминиевый завод был построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около миллиона тонн алюминия в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
3
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
4
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
5
Сгоревший ТК "Синдика" находился в залоге у Сбербанка
6
Депутат Рады от оппозиции заявил в ПАСЕ о дискриминации русских на Украине
7
Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос
Темы дня
Новости партнеров
Реклама