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Спасатели третий день ищут рыбаков, пропавших на озере Большой Ундугун в Забайкалье

Сибирь
11 октября, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Вместе с сотрудниками МЧС в поисковых работах принимают участие более 50 волонтеров

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Двое рыбаков, пропавшие три дня назад на озере Большой Ундугун в Забайкалье, по-прежнему не найдены. Спасатели продолжают их поиски, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"В ходе поисковых работ на озере Большой Ундугун в Читинском районе Забайкалья спасательные службы обследовали семь квадратных километров акватории. Вместе с сотрудниками МЧС в работах участвуют более 50 волонтеров", - сказали в ведомстве.

В первые часы поисков спасатели обнаружили прибитую к берегу лодку и мешок с сетями. Предположительно, мужчины упали в воду. В МЧС подчеркивают, что на них не было спасательных жилетов.

"Водолазы планируют исследовать дно и толщу воды вдоль мест установки сетей. Будет продолжена работа по поиску людей на поверхности озера и в прибрежной зоне", - добавили в пресс-службе.

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