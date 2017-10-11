Спасатели третий день ищут рыбаков, пропавших на озере Большой Ундугун в Забайкалье

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Двое рыбаков, пропавшие три дня назад на озере Большой Ундугун в Забайкалье, по-прежнему не найдены. Спасатели продолжают их поиски, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.
"В ходе поисковых работ на озере Большой Ундугун в Читинском районе Забайкалья спасательные службы обследовали семь квадратных километров акватории. Вместе с сотрудниками МЧС в работах участвуют более 50 волонтеров", - сказали в ведомстве.
В первые часы поисков спасатели обнаружили прибитую к берегу лодку и мешок с сетями. Предположительно, мужчины упали в воду. В МЧС подчеркивают, что на них не было спасательных жилетов.
"Водолазы планируют исследовать дно и толщу воды вдоль мест установки сетей. Будет продолжена работа по поиску людей на поверхности озера и в прибрежной зоне", - добавили в пресс-службе.