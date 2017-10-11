Студентам из Томска и Казахстана рассказали в Новосибирске о последних открытиях биологов

Чагин: травма пилота Каргинова не ослабила "КамАЗ-мастер" в преддверии "Дакара"Спорт 11 октября, 18:12
Команда "КамАЗ-мастер" объявила состав на ралли "Дакар" 2018 годаСпорт 11 октября, 18:03
Глава МИД КНДР принял делегацию ТАССНовости агентства 11 октября, 18:00
Кубок ЧМ-2018 могут не привезти в Пакистан, так как ФИФА приостановила членство федерацииСпорт 11 октября, 17:59
Первый участок клюквенной плантации заложили в Архангельской областиВ стране 11 октября, 17:56
Футболисты "Спартака" Глушаков и Промес вернулись в общую группуСпорт 11 октября, 17:51
Брюссель и Лондон разделят свои обязательства в ВТО после BrexitЭкономика и бизнес 11 октября, 17:49
Реновация жилфонда Москвы будет проведена с применением цифровых технологийОбщество 11 октября, 17:47
Научные модели предсказания ураганов помогут в прогнозах изменений климатаСоциальная ответственность 11 октября, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Более 100 студентов, аспирантов и ученых из Новосибирска, Томска и Казахстана приняли участие в Научной школе по молекулярной и клеточной биологии, которая в третий раз с 2010 года прошла в новосибирском Институте молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) СО РАН. Гостей познакомили с последними достижениями в области биологии и генетики.
"У нас получилась даже не школа, а полноценная конференция. В результате участники увидели весь спектр того, что происходит в разных областях науки, а также могли пообщаться с первоисточниками. Немаловажно, что к нам приехали не только студенты и аспиранты, но преподаватели из соседних стран, в частности Казахстана", - приводит слова директора ИМКБ СО РАН Сергея Демакова официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".
В мероприятии приняли участие 107 слушателей и докладчиков из 14 организаций Новосибирска, Томска, а также Казахстана. Среди заявленных тем - эволюция геномов, иммуногенетика, медицинская генетика, а также современные методы молекулярной биологии.
Часть докладов были посвящены результатам в классических направлениях биологии: студенты смогли сравнить написанное в учебниках с тем, что успело произойти в наши дни. Другие доклады касались направлений, которые появились относительно недавно. К примеру, кандидат биологических наук Алексей Пиндюрин рассказал о высокопроизводительных технологиях в исследовании регуляторных последовательностей генома. Организаторы отмечают, что Научная школа помогает студентам определиться с направлениями работы, а институтам - присмотреть новых сотрудников.