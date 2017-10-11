Студентам из Томска и Казахстана рассказали в Новосибирске о последних открытиях биологов

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Более 100 студентов, аспирантов и ученых из Новосибирска, Томска и Казахстана приняли участие в Научной школе по молекулярной и клеточной биологии, которая в третий раз с 2010 года прошла в новосибирском Институте молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) СО РАН. Гостей познакомили с последними достижениями в области биологии и генетики.

"У нас получилась даже не школа, а полноценная конференция. В результате участники увидели весь спектр того, что происходит в разных областях науки, а также могли пообщаться с первоисточниками. Немаловажно, что к нам приехали не только студенты и аспиранты, но преподаватели из соседних стран, в частности Казахстана", - приводит слова директора ИМКБ СО РАН Сергея Демакова официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

В мероприятии приняли участие 107 слушателей и докладчиков из 14 организаций Новосибирска, Томска, а также Казахстана. Среди заявленных тем - эволюция геномов, иммуногенетика, медицинская генетика, а также современные методы молекулярной биологии.

Часть докладов были посвящены результатам в классических направлениях биологии: студенты смогли сравнить написанное в учебниках с тем, что успело произойти в наши дни. Другие доклады касались направлений, которые появились относительно недавно. К примеру, кандидат биологических наук Алексей Пиндюрин рассказал о высокопроизводительных технологиях в исследовании регуляторных последовательностей генома. Организаторы отмечают, что Научная школа помогает студентам определиться с направлениями работы, а институтам - присмотреть новых сотрудников.