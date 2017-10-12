Австрия и Алтай намерены сотрудничать в сфере туризма, образования и горного дела

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БАРНАУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Австрия и Алтайский край намерены развивать сотрудничество в сфере туризма, образования и горнодобывающей промышленности. Об этом сообщил в четверг журналистам в рамках рабочего визита австрийской делегации в сибирский регион председатель австрийской части Рабочей группы, региональный директор по внешнеэкономическим связям с Восточной Европой и Центральной Азией Палаты экономики Австрии Михаэль Ангерер.
"То, что Австрия готова предложить - это модернизация, технологии, консультирование в области горнодобывающей промышленности, это содействие в установлении контактов в области образования, сотрудничества университетов, и, конечно, содействия в туристической сфере Алтайского края. Я получил исчерпывающую информацию о туристическом потенциале региона - Австрия и Алтайский край похожи, нас объединяют горы. По моему мнению у нас хорошие перспективы сотрудничества в сфере именно туризма, в Австрии есть опыт, который может быть полезен", - сказал Ангерер.
По словам представителя австрийской стороны, предложения о взаимном сотрудничестве уже поступали - это касается деревообработки, сельского хозяйства, и, прежде всего, скотоводства.
Как пояснил председатель российской части Рабочей группы, директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Виталий Гудин, приоритетными направлениями в сотрудничестве обозначаются сельское хозяйство и переработка, а губернатор региона Александр Карлин также назвал перспективными для использования в крае экологические австрийские технологии в сфере сохранения чистоты водных ресурсов. Как отметил Виталий Гудин, у Австрии и Алтайского края серьезные перспективы для сотрудничества. Он подчеркнул, что в этом году впервые за последние четыре года у РФ и Австрии отмечается рост товарооборота.
"Что касается нашей взаимной торговли, у нас был, к сожалению, начиная с 2013 года период, когда наши торговые отношения имели устойчивую тенденцию к снижению. Это первый год, когда отмечается рост нашего товарооборота, причем в значительной степени это отмечено и по росту российского экспорта, он вырос на порядка 45%, а общий товарооборот - на 25%, надеюсь, это устойчивая тенденция, которую мы с вами и поддержим", - сказал Гудин.
Алтайский край сотрудничает с Австрией не первый год в формате импорта и экспорта. Сибирский регион экспортирует в Австрию машины для очистки и сортировки семян, зерна и бобовые культуры, обработанные лесоматериалы, мебель. Из Австрии край ввозит в основном целлюлозно-бумажные изделия, промышленное оборудование, в том числе машины для текстильной индустрии, иммунные сыворотки, диагностические реагенты. В первом полугодии 2017 года товарооборот территорий составил $606 тысяч.