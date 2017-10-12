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Депутат в Кемеровской области лишился мандата из-за не указанной в декларации квартиры

Сибирь
12 октября, 8:00 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 12, октября. /ТАСС

Депутат Совета народных депутатов Крапивинского района не указал квартиру в Кемерове, в которой он проживал

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КЕМЕРОВО, 12 октября. /ТАСС/. Суд в Кемеровской области по требованию прокуратуры лишил полномочий депутата Совета народных депутатов Крапивинского района, не указавшего в декларации квартиру в Кемерове, в которой он проживал. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд <…> досрочно прекратил полномочия депутата в связи с предоставлением неполных и недостоверных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год", - сказали в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что суд лишил полномочий депутата Алексея Борисова. По данным сайта избирательной комиссии Кемеровской области, он выдвигался от регионального отделения ЛДПР.

Прокуратура выявила нарушения декларационной компании за 2016 год в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. По данным надзорного ведомства, депутат указал недостоверные сведения об отсутствии у него в собственности и пользовании недвижимости. "Вместе с тем он имел в долевой собственности квартиру в городе Кемерово и жил в ней", - уточнили в пресс-службе.

Прокурор внес председателю Совета народных депутатов Крапивинского района представление, потребовав устранить нарушения закона и досрочно прекратить полномочия депутата. "Депутаты проголосовали против досрочного прекращения, и прокурор обратился в суд", - отметили в пресс-службе.

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