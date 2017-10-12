Строительство мусоросжигательного завода начнется в Бурятии в 2020 году при участии Японии

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Строительство мусоросжигательного завода в Улан-Удэ начнется в 2020 году при участии японской организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO), сообщил в четверг ТАСС министр природных ресурсов Республики Бурятия Юрий Сафьянов.

"В марте 2018 года NEDO приступит к проведению технико-экономического обоснования. Я надеюсь, что в четвертом квартале 2018 года мы параллельно начнем проектирование. С 2020 года должно начаться строительство завода", - сказал Сафьянов, отметив, что строительство предприятия займет около трех-четырех лет.

Министр уточнил, что сейчас завершаются предпроектные исследования, которые проводит NEDO. В декабре этого года будет представлен предварительный отчет, который, по предварительной информации, будет содержать положительную оценку инвестиционного проекта, а также будет одобрен выбор технологии МНIЕС (Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical). Кроме того, строительству будет предшествовать проведение всех необходимых экспертиз.

О планах по строительству в Бурятии мусороперерабатывающего завода по японским технологиям стало известно в 2015 году, когда было подписано соглашение между правительством республики и компанией МНIЕС. В 2016 году предварительная договоренность была достигнута с NEDO, выразившей готовность покрыть около 30% расходов по проекту. В марте 2017 года делегация NEDO посетила Бурятию, Сафьянов тогда представил японской стороне схему реализации проекта, разработанную при участии партнера проекта ООО "ВТБ Экология".

По информации Минприроды Бурятии, будущий завод предусмотрен в разработанной в регионе территориальной схеме обращения с отходами. Объект позволит решить вопросы переработки мусора в Улан-Удэ и ближайших к нему Иволгинском и Заиграевском районах. Под будущий объект уже выделен земельный участок в 5 га в промышленной зоне в юго- западной части столицы Бурятии.

Уникальность завода мощностью до 80 тыс. тонн отходов в год будет заключаться в используемых технологиях: они позволят практически полностью сжигать мусор без ущерба для экологии. Оставшийся шлак можно использовать в строительных и дорожных работах, поскольку он не представляет никакой опасности. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 6,5 млрд рублей, и, по информации пресс-службы главы региона, японская сторона готова предоставить безвозвратный грант в размере 30% от стоимости проекта.