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Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Новосибирске в середине ноября

Сибирь
12 октября, 9:04 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, октября. /ТАСС

Объект находится в высокой степени готовности, сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

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НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Строительство мультимедийного музейно-выставочного комплекса "Россия - моя история", который планируется открыть 12-15 ноября, завершается в Новосибирске. К монтажу оборудования в комплексе уже все готово, сообщил в четверг журналистам во время осмотра парка врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

"В целом я удовлетворен тем объемом работ, которые уже проведены. На мой взгляд, объект в высокой степени готовности, и нет никаких сомнений, что он будет сдан в назначенное время", - отметил Травников.

Новосибирская область вошла в число пилотных десяти регионов, где был одобрен запуск масштабной программы по организации исторических выставок-парков "Россия - моя история" по образцу экспозиции, открывшейся в декабре 2015 года на ВДНХ в Москве. Новосибирский парк также будет включать материалы, освещающие основные события развития российского государства в эпохи правления Рюриковичей и Романовых. Часть выставочного пространства посвятят истории развития Новосибирской области.

Организация парка в Новосибирске обошлась в 500 млн рублей, в том числе на мультимедийное оборудование для экспозиции потратили 110 млн рублей. При этом сам парк должен стать только частью комплексного развития территории на базе бывшего военного городка, подчеркнул министр культуры региона Игорь Решетников.

"Правильно было бы сделать здесь ту пешеходную часть города Новосибирска, которая может стать зоной отдыха для жителей. Это было бы замечательно для людей. И этот проект мы представим через неделю-полторы, как сделать эту площадку культурно-досуговой частью города", - заявил Решетников.

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