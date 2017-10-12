Сибирские археологи нашли в Гималаях 200 каменных всадников эпохи Средневековья

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НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Научная экспедиция под руководством новосибирского археолога Натальи Полосьмак обнаружила в Гималаях на границе Индии и Пакистана святилища, в которых находились около 200 каменных всадников. Находка эпохи раннего Средневековья (V-X вв. н. э.) вероятно имела ритуальное предназначение, но ее еще предстоит описать, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске замдиректора по научной работе Института археологии и этнографии Сибирского отделения (ИАЭТ СО) РАН Вячеслав Молодин.
"В индийском Тибете было обнаружено два ритуальных комплекса. Это далеко в горах, в труднодоступных районах были найдены святилища - около 200 каменных всадников. <…> По оценке Натальи Викторовны (Полосьмак) это эпоха раннего Средневековья, начало нашей эры скорее всего. А вот что за население их оставило - это большая проблема, потому что ничего подобного в иконографии в Индии ранее не было обнаружено", - сказал он.
Скульптуры объемные, они богато украшены резьбой и все уникальны - среди них нет двух одинаковых.
Находка необычна еще и тем, что на некоторых лошадях сидит не один человек, а 2-4. "То есть это воплощение каких- то мистерий, каких-то мифов, которые еще предстоит прочесть", - пояснил собеседник агентства.
Работы финансируются за счет средств Федерального агентства научных организаций России, гранта Российского научного фонда и немецкого фонда "Хенкель".