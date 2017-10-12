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Мэра города в Красноярском крае задержали по подозрению в мошенничестве

Сибирь
12 октября, 10:28 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, октября. /ТАСС

В суд направлено ходатайство об аресте главы Боготола

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КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Глава города Боготол в Красноярском крае задержан по делу о мошенничестве. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в отношении мэра и депутата городского Совета возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

"Глава города Боготола задержан, проводится допрос, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В суд направлено ходатайство об аресте", - уточнили в СК.

По предварительной версии, в 2014 году глава Боготола совместно с депутатом и подставным физическим лицом используя поддельный договор социального найма жилого помещения, добились предоставления для подставного лица квартиры по программе переселения граждан из аварийного жилья. Получив право на новое жилье (стоимостью 1,76 млн рублей), они планировали продать квартиру, а сумму, полученную от продажи, поделить.

С 2008 года главой Боготола является Андрей Артибякин. Комментариями мэрии ТАСС пока не располагает. 

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