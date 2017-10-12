Врио губернатора: добиться улучшения экологии в Красноярском крае удастся через 2-3 года

КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Значительных улучшений в экологической обстановке Красноярского края можно ждать через 2-3 года за счет мероприятий по мониторингу окружающей среды, промышленного мониторинга, а также вовлечения граждан в процессы сохранения экологии наряду с крупными предприятиями, сообщил в четверг врио губернатора Красноярского края Александр Усс на экологической конференции "Норильского никеля" в Красноярске.

"До настоящего времени каких-то революционных сдвигов у нас, к сожалению, не было предпринято. Нам необходим какой- то больший результат, а самое главное, понимание людей. Мы начинаем дорогу, которая не даст результатов, наверное, через 2-3 месяца, но есть уверенность, что через 2-3 года мы будем жить во многом в другом крае и в другом городе", - сказал он.

В числе приоритетных направлений улучшения экологии, которые дадут положительный эффект, Усс назвал мероприятия по мониторингу окружающей среды, промышленный мониторинг и точечную борьбу с различными видами загрязнений, в особенности, свалками. Усс подчеркнул, что для комплексного решения экологических проблем региональные власти намерены вовлекать в эту деятельность всех жителей края, а не только крупные компании и промышленные предприятия, не уточнив, каким образом это планируется делать.

Ранее сообщалось, что уровень загрязнения воздуха в Красноярске характеризуется как высокий, в городе в 2017 году несколько раз вводился режим "черного неба" - неблагоприятных метеоусловий, связанных с высокой концентрацией вредных веществ в атмосфере. Только в 2015 году объем выбросов составил 195 тыс. тонн, из них 34% приходится на автомобильный транспорт, 31% - на алюминиевый завод и 23% - на три угольные ТЭЦ Сибирской генерирующей компании.

Согласно госдокладу краевого Минприроды о состоянии окружающей среды в Красноярском крае в 2016 году, атмосферу городов региона загрязняют бензапирен, формальдегид, фенол, этилбензол, взвешенные вещества, диоксид и оксид азота. Суммарный объем выбросов в атмосферу составил более 822 тыс. тонн, в том числе в Красноярске - 196 тыс. тонн. В четырех городах, у том числе в краевом центре, уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризовался как "очень высокий". Для решения экологических вопросов в этом году в крае было создано Министерство экологии.