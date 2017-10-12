Археологи установили подлинное время появления на Алтае "денисовского человека"

НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Уникальная находка при раскопках в Денисовой пещере на Алтае помогла сибирским археологам установить, что знаменитый "денисовский человек" жил здесь не 50 тысяч лет назад, как считалось ранее, а не менее чем 250-300 тысяч лет назад. Это позволило доказать теорию ученых о самостоятельном формировании культуры человека современного типа в Сибири, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН Михаил Шуньков.

По его словам, доказательством послужил найденный археологами в самом древнем слое Денисовой пещеры зуб.

"Этот зуб был найден в 22 слое, то есть в самых нижних слоях Денисовой пещеры... Эта находка говорит о том, что денисовцы обитали в пещере с самого начала ее функционирования как жилища человека. То есть, сейчас древность обитания этой популяции на Алтае, на юге Сибири, увеличилась во много раз - с возраста 50 тысяч лет до приблизительно 250-300 тысяч лет", - сказал он.

По словам Шунькова, это открытие подтверждает теорию ученых о том, что формирование культуры человека верхнего палеолита, носителем которой на Алтае являлся денисовец, происходило на местной основе, а не была принесена "хомо сапиенсами", пришедшими из Африки.

В 2008 году в Денисовой пещере на Алтае была найдена окаменелая фаланга пальца ребенка, как позднее выяснилось, девочки. Благодаря анализу ДНК удалось выяснить, что этот вид жил около 40-50 тысяч лет назад и представляет собой особую ветвь в эволюции человека, отличную от неандертальца и современных людей. За открытие "денисовского человека" академик ИАЭТ СО РАН Анатолий Деревянко в 2012 году был удостоен Государственной премии РФ.