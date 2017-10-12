Четыре человека погибли при пожаре на чабанской стоянке в Туве

КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе два ребенка, погибли при пожаре на чабанской стоянке в Тоджинском районе Тувы. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС Тувы.

"По данным очевидцев, пожар произошел на отдаленной чабанской стоянке, которая находится на другом берегу Енисея. <...> По данным СК пострадали два взрослых человека, а также 4 человека погибли, из них - двое детей 2014 года рождения. Пострадавших доставили на лодке в районную больницу", - сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что сообщение об произошедшем пожаре на зимней чабанской стоянке в 7 км от села Тоора-Хем поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 12 октября в 11 часов 20 минут (7:20 мск) от соседей с близлежащей стоянки, до которой добрался пострадавший.

Для выяснения причины пожара из Кызыла выехала оперативная группа в составе эксперта и дознавателя.

Как пояснила ТАСС официальный представитель СУ СК по региону Алла Нурсат, погибли четыре человека, пострадавших нет.

"На месте пожара найдены три тела: женщины и двух детей 2014 года рождения. О пожаре сообщил мужчина, который с 80% ожогами тела смог добраться до соседней чабанской стоянки. Он скончался в больнице. На место выехала следственная группа, но район очень труднодоступный, нужно добираться на лодках", - сказала она.