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Дендропарк с растениями Сибири и Америки создадут к 2019 году в Красноярске

Сибирь
12 октября, 12:05 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, октября. /ТАСС

Его особенностью станет отсутствие газонов

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КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Дендропарк с растениями Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки создадут в Красноярске к 2019 году. Об этом в четверг сообщили в пресс- службе мэрии города.

"[Дендропарк] займет около гектара земли, а его особенностью станет отсутствие газонов: вместо привычной зеленой травы придет почвопокровная, которая буквально укрывает территорию парка, подавляя сорняки. Реализовать проект... планируется к 2019 году", - сообщили в мэрии, отметив, что в нем будут представлены растения Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки.

Планируется, что дендропарк станет одним из мест посещения для горожан и туристов. На его территории будет высажено 1084 зеленых насаждения, из них 226 деревьев.

"Мы посадили здесь деревья из Северной Америки - ель колючую. Дендропарк разделен на географические зоны. Так, в зоне Сибири в скором времени появятся лиственницы и яблони. В зоне Дальнего Востока, на центральной клумбе, уже растет орех маньчжурский", - рассказала доцент кафедры дендрологии Сибирского государственного университета науки и технологий Татьяна Аксянова.

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