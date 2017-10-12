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В Сибири запустили пилотный проект по отслеживанию движения межрегиональных автобусов

Сибирь
12 октября, 13:04 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 12, октября. /ТАСС

Система позволяет контролировать, опаздывает перевозчик или нет, а также оперативно реагировать, например, на поломку транспорта

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© Артем Геодакян/ТАСС

КЕМЕРОВО, 12 октября. /ТАСС/. Автовокзалы Кемерово, Барнаула и Новосибирска объединили системы отслеживания межрегиональных автобусов для контроля за передвижением транспортных средств и оперативного реагирования на нештатные ситуации. Об этом сообщил в четверг журналистам директор компании - исполнителя проекта "Сибтранснавигация" Игорь Помогаев.

"Такого межсубъектного взаимодействия нет в РФ. Пилотный проект представляет собой интеграцию автоматизированных систем отслеживания межрегиональных пассажирских перевозок. Пока мы объединили системы автовокзалов Кемерово, Новосибирска и Барнаула", - сказал он, добавив, что проект объединил шесть межрегиональных маршрутов между Кемеровской, Новосибирской областями и Алтайским краем, в 2018 году предполагается охватить другие регионы Сибири.

Гендиректор "Кузбасспассажиравтотранса" (управляет автовокзалами и автостанциями в Кемеровской области) Виктор Целищев пояснил, что между регионами при наличии внутренних систем отслеживания автобусов отсутствовала возможность посмотреть движение пассажирского транспорта из соседнего субъекта РФ. "Наш автобус пошел в Новосибирск - мы его видим, новосибирский автобус к нам идет - мы его не видим. Мы сейчас сделали два маршрута: один - на Новосибирск, второй - на Барнаул. Теперь мы их видим, и они нас видят", - уточнил он.

Начальник департамента транспорта и связи Кемеровской области Евгений Курапов отметил, что система интеграции позволяет контролировать, опаздывает перевозчик или нет, а также оперативно реагировать, например, на поломку транспорта. "Если опоздание на два часа и больше, будем ставить резервный автобус", - добавил он.

По словам Помогаева, в перспективе пассажиры из разных регионов смогут также посмотреть движение автобусов в режиме реального времени и выстраивать свое расписание. Пока такая возможность есть у жителей Кузбасса, информацию можно посмотреть на сайте информирования пассажиров Кемеровской области.

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